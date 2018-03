HWodKa vraagt opnieuw subsidie voor waterbeheerplan

Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart (HWodKa) gaat opnieuw proberen financiële steun te krijgen voor de inrichting van een watermeetwerk voor grond- en oppervlaktewaterbeheer.

Het idee is om via een fijnmazig netwerk van sensoren data te verzamelen over sloot- en grondwaterpeilen en de bodemvochttoestand in het bodemprofiel. Met de gewonnen data kunnen akkerbouwers en waterbeheerders slootpeilen en grondwaterstanden beter regelen. Zo kan beter worden geanticipeerd op calamiteiten, zoals extreem weer.

De inrichting van het meetnetwerk wordt gekoppeld aan een peilgestuurd drainagesysteem. HWodKa wil weten of peilgestuurde drainage en sub-irrigatie (water inlaten via het drainage systeem) meer controle verschaft op de bodemvochttoestand. De tweede vraag is of met peilgestuurde drainage de kringloop beter is te sluiten: wordt de benutting van input groter en emissies lager.

Het plan hiervoor is vorig jaar met 8 partners opgesteld, waaronder Wageningen UR en Acacia Water. De provincie Zuid-Holland wees de subsidie via POP3 af, het plan voldeed niet aan de eisen.

Basis van duurzame akkerbouw

“Verbetering van de bodemstructuur en een betere controle over de bodemvochthuishouding staan aan de basis van duurzaam bodembeheer en daarmee aan de basis van duurzame akkerbouw”, motiveert HWodKa. “Dat geldt overal, maar zeker op de zwaardere gronden zoals in de Hoeksche Waard. Daarom gaan we opnieuw proberen om steun te vinden voor het plan.”

Allereerst worden de partners in de komende maanden opnieuw benaderd voor participatie. Als dat lukt, wordt op 11 juni een hernieuwd projectvoorstel ingediend. Dit maal in het kader van POP3-maatregel 2.7 Samenwerking voor duurzame innovaties landbouw.