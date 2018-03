Eerste robot voor aspergeteelt gebouwd en verkocht

De eerste selectieve aspergerobot ter wereld is op weg van de Nederlandse ontwikkelaar Cerescon naar een aspergebedrijf in Frankrijk.

Aan de robot, die de naam Sparter draagt, is 3 jaar gebouwd in het Noord-Brabantse Heeze, in nauwe samenwerking met aspergetelers.

De machine is te koop in een 3-, 2- of 1-rijige variant met een oogstbereik van respectievelijk 50, 35 en 17 hectare. De robot kan rijdend ondergronds asperges detecteren, ze steken, het plastic sturen en het zandbed herstellen. Op deze manier ontstaat er minder schade aan de asperges, met een hogere opbrengst als gevolg. Bovendien verkleuren en bloemen de asperges niet.

Volgend jaar 6 robots

Voor seizoen 2019 produceert Cerescon 6 Sparters. Diverse telers hebben hiervoor subsidie aangevraagd. Enkele aanvragen zijn reeds toegekend. Voor de jaren daarna plant Cerescon een jaarlijkse verdubbeling van de verkoop in, met een maximum van 65 machines per jaar.

De verkoop van de Sparters start in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Daarna breidt Cerescon de verkoop uit naar andere Europese landen waar witte asperges worden geteeld.