EU verwacht grootste maisimporteur te worden

De Europese Commissie heeft in de balans van maart de maisimport van de Europese Unie van 14,5 miljoen ton naar 15 miljoen ton geraamd voor seizoen 2017-’18.

De totale import van mais stond op 20 maart 2018 op 12,3 miljoen ton, waardoor 15 miljoen ton haalbaar lijkt. Daarmee gaat de Commissie ervan uit dat Europa de grootste importeur van mais wordt in de wereld.

Het merendeel van het totale maisverbruik in de EU gaat naar de veevoederindustrie (56,8 miljoen ton). Het totale verbruik van mais ligt voor seizoen 2017-’18 op 74,9 miljoen ton.

Elders in de wereld worden importhoeveelheden voor mais anders ingeschat. Het Amerikaanse landbouwministerie (USDA) schat in het laatste Wasde-rapport van maart dat Europa na Mexico de belangrijkste maisimporteur ter wereld is. Volgens USDA importeert de EU in seizoen 2017-’18 16,2 miljoen ton en staat Mexico bovenaan met 16,5 miljoen ton. De International Grains Council (IGC) gaat in de laatste prognose uit van een maisimport voor de EU van 14,8 miljoen ton voor seizoen 2017-‘18.

Tarwe-export verlaagd

Het verbruik van granen blijft gelijk in de EU. De beschikbare hoeveelheid graan neemt toe, voornamelijk door meer mais en tarwe. Naast de grote maisimport verloopt de uitvoer van tarwe niet soepel. De exportprognose voor tarwe is in de maart-prognose naar beneden bijgesteld met 1 miljoen ton naar 23 miljoen ton. De tarwevoorraad stijgt daardoor van 14,3 miljoen ton naar 15,3 miljoen ton. Hierdoor is de totale graanvoorraad per 30 juni 2018 in de laatste graanbalans (maart) naar boven bijgesteld met 2,5 miljoen ton naar 49 miljoen ton.

De voorraad is groot genoeg om bijna 8,94 weken Europese graanconsumptie te overbruggen. De voorraad werd een maand geleden nog ingeschat voor 8,67 weken Europese graanconsumptie. Aan het begin van dit seizoen (1 juli 2017) was de graanvoorraad groot genoeg om 7,39 weken te overbruggen.