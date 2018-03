Droogte laat areaal vollegrondsgroente Murcia krimpen

De droge omstandigheden waaronder de Zuid-Spaanse regio Murcia vorig jaar gebukt ging en de vrees dat watertekorten daardoor een structureel karakter krijgen, doet Spaanse teeltbedrijven verplaatsen. Ze gaan naar regio’s als Extremadura, Sevilla, Albacete en de Ebro-delta. Het betreft vooral slateelten, bloemkool en broccoli.

Vooral grotere bedrijven die vanwege contractverplichtingen hun productievolumes overeind moeten houden, besluiten om hun geluk elders te beproeven. De extra kosten en logistieke bewegingen die dit met zich meebrengt, nemen ze voor lief.

Een woordvoerder van de Spaanse teeltorganisatie typeert het verplaatsen van teeltbedrijven in de Spaanse krant El Pais als ‘een geforceerde actie die geen enkele waarborg voor de toekomst biedt, omdat klimaatrisico’s als in Murcia zich ook in andere Spaanse regio’s voordoen’.