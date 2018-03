Delphy gaat verder met testen zoete bataat

Adviesbureau Delphy gaat dit jaar weer rassenonderzoek doen naar zoete bataat (zoete aardappel).

Vorig jaar testte Delphy elf rassen op drie locaties. Volgens Delphy-adviseur Cor van Oers sprongen drie rassen eruit: Orleans, Burgundy en Evagelina. Van ieder ras is opbrengst, kwaliteit en suikergehalte gemeten. De rassen zijn in de bewaring gegaan en op 14 maart opnieuw beoordeeld op kwaliteit en wondheling na beschadiging bij de oogst. De rassen krijgen ook nog een smaaktest.

Kennisnetwerk zoete bataat

Delphy gaat dit jaar verder met het ‘Kennisnetwerk zoete bataat’, zegt Van Oers. “We leggen op twee plaatsen rassenproeven aan met minstens tien rassen. We testen niet meer op zwaardere grond, alleen nog op lichte zavel op Tholen en op zandgrond in Zuidoost-Brabant.”

Mogelijkheden lokaal geteelde zoete bataat

Delphy onderzoekt de mogelijkheden van lokaal geteelde zoete bataat in de afzetmarkt. Van Oers: “We hebben in 2017 ervaring opgedaan met de vermarkting. Dat verliep niet vlekkeloos. De afnemers zijn gewend aan de buitenlandse importkanalen. De import is relatief goedkoop. Daar moet de lokaal geteelde bataat mee concurreren. En we zoeken nog naar de beste rassen.”

De bataat is beter bekend als zoete aardappel, maar is volstrekt geen familie van de aardappel. De groente raakt steeds geliefder bij consumenten, omdat die te boek staat als gezond. De vraag in Nederland wordt voor bijna 100% gedekt door import.

