Correctiejaar verstandige zet van Nederlandse peensector

Het perspectief voor de Nederlandse peenteelt is om verschillende redenen niet best. Dat uit zich in een areaalkrimp in 2018. Een goede zet.

Noem het protectionisme. Noem het drang naar de consumptie van regionale producten. In beide gevallen komt het erop neer dat grote afzetbestemmingen voor Nederlandse peen steeds meer zelfvoorzienend worden. Duitsland is hierin een heel belangrijke. Dit land absorbeerde altijd zo’n 40% van de Nederlandse B-peenexport. Dat wordt echter snel minder doordat de arealen in Duitse peenproductiegebieden groeien. De motivatie hiervoor: consumenten willen regionale producten gebruiken.

Nederlandse exportmogelijkheden voor peen

Dat betekent niet direct het einde van de Nederlandse exportmogelijkheden, onderstreept Pieter Gabriëls, directeur van het Duitse Bejo Samen: “De markt is in beweging en daar kun je op inspelen. Aanbieden waar vraag naar is, zoals biologische wortelen of peen die voldoet aan de Duitse regionale labels. En peen voor de snijderijen die bijdragen aan de trend gemaksvoedsel. Daar liggen echt wel kansen.”

Het wassen van peen. Als de wortelen van hun laag grond worden ontdaan, komen eventuele kwaliteitsproblemen snel aan het licht. - Foto: Ruud Ploeg

Het vraagt om meer regie in de keten. Een ontwikkeling die sectorbreed gaande is: zorg voor een gericht teeltdoel. Weet wie jouw product consumeert, dan kun je de markt beter bedienen.

Niet alleen de afzetmogelijkheden zorgen voor druk. Ronald Gielleit van peenverwerker Top Fresh in Kraggenburg somt nog meer bedreigingen op voor de Nederlandse peenteelt:

hoge kostprijs

te veel markttransparantie, wat telers vaak een onrealistisch prijsbeeld voorschotelt

export van kennis in de vorm van uitgangsmateriaal en machines naar het buitenland

de kwaliteitsproblemen die ook dit seizoen de prijs bepalen.

Kwaliteit beter geprijsd

De bandbreedte in de noteringen groeit inderdaad door de variatie in kwaliteit, zien we dit seizoen. De actuele € 40 tot € 200 per kist is een groot verschil. Voor goede peen zit de prijs in de lift. Door het natte najaar hebben veel telers te kampen (gehad) met vochtgerelateerde problemen, maar phytophthora is ook een plaag dit seizoen en dat is een bodemgebonden ziekte. Peen is ook een reizend gewas, omdat het schone gronden behoeft. Dat betekent dat het geschikte areaal afneemt. Dat is te zien aan de areaalverwachting voor 2018.

Robert Schilder van Bejo ziet het areaal met zo’n 700 hectare krimpen, dat is 15% minder. Daarmee zou het areaal onder de 6.000 hectare komen, waar het areaal heel wat jaren tot 2016 rond schommelde. De laatste 2 jaar was het areaal groter, rond 6.500 hectare. Gezien de verwachtingen wordt 2018 dus een correctiejaar. Daarmee komt er meer balans tussen vraag en aanbod. Dit kan de voorbode zijn van een positievere stemming in de peenkolom. Minder aanbod heeft minder snel een gevoel van overproductie, hoewel het vooral gaat om wat je kwijt kunt. Nederland is gatenvuller op de peenmarkt en is daarin ook inventief; zo kopen Afrikaanse landen tegenwoordig Nederlandse peen. Nieuwe afzetbestemmingen zijn dus best te vinden, maar de voorwaarde is altijd goede kwaliteit. Minder hectares peen met een ruimere rotatie telen, draagt daaraan bij. Verder is onderzoek nodig naar de ziektes die de teelt plagen. Wellicht biedt de onlangs opgerichte Peenacademie hierbij soelaas.