CDA wil af van publicatie voorlopige oogstramingen CBS

CDA-Kamerleden Jaco Geurts en Joba van den Berg willen af van openbaarmaking van de voorlopige oogstramingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Ze hebben Kamervragen gesteld. CDA vindt dat de ramingen onterecht invloed kunnen hebben op de prijszetting en de handel in uien. Ze vragen het ministerie van Economische Zaken daarom om te kijken hoe de bekendmaking van deze cijfers zo min mogelijk marktverstoring kan veroorzaken. Ook vragen ze of het mogelijk is om alleen de definitieve oogstgegevens te publiceren, aangezien lidstaten uiterlijk 31 maart de definitieve oogstgegevens aan het Europese statistiekbureau Eurostat moeten leveren.