Boer Bewust krijgt € 10.000

Voor de positieve profilering van de agrarische sector in Nederland heeft Stichting Boer Bewust € 10.000 gekregen van het Innovatiefonds voor telers.

Boer Bewust wil de maatschappij het eerlijke verhaal vertellen over de landbouw. Het initiatief is vooral op sociale media erg actief.

Naast de € 10.000 voor Boer Bewust kreeg Bert Oosterhof € 3.000 voor zijn maisrijenspuit, en ontving Wiljo Hepping € 2.000 voor zijn afdekmachine voor de aardappel- of bietenhoop. Dit waren de laatste activiteiten van het Innovatiefonds voor telers, dat in 2013 de doorstart was van het Wim Luijkx Innovatiefonds. Het fonds is per 1 januari 2018 opgeheven.