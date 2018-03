België verwerkt record 4,57 miljoen ton

De Belgische verwerkende industrie heeft in kalenderjaar 2017 4,57 miljoen ton aardappelen verwerkt.

Dat meldt de Belgische organisatie voor aardappelhandel en –verwerking, Belgapom. Met de stijging van 156.907 ton (+3,6%) vergeleken met een jaar eerder verwerkt de Belgische industrie een recordhoeveelheid aardappelen.

Fabrieken zijn ook meer andere producten zoals puree, kroketten, chips en vlokken gaan verwerken. Van deze andere producten zijn 690.159 ton geproduceerd in 2017. Een jaar eerder was bijna de helft minder met 468.513 ton.

Belgische sector flink gegroeid

De Belgische sector is de afgelopen jaren fors gegroeid. Mede door sterk toegenomen investeringen in capaciteit en kwaliteit. In 2017 is ruim € 305 miljoen geïnvesteerd. Hoewel in 2016 bijna € 310 miljoen werd geïnvesteerd is dit wederom een fors bedrag. België is met 2,2 miljoen ton in 2017 de grootste exporteur van diepvriesaardappelen in de wereld.

België blijft qua verwerking voorlopen op Nederland, waar in kalenderjaar 2017 4,02 miljoen ton aardappelen werden verwerkt. Dat is een stijging van 3,5% vergeleken met 2016.