Areaal sojabonen EU groter dan 1 miljoen hectare

Het EU-areaal sojabonen komt dit jaar voor het eerst boven 1 miljoen hectare. Graanhandelsorganisatie Coceral verwacht dat de akkerbouwers in de EU dit jaar bijna 1,1 miljoen hectare sojabonen gaan zaaien. Vorig jaar werd de 1 miljoen hectare net niet gehaald.

Areaal sojabonen in EU verdubbeld

Als de prognose van Coceral uitkomt, dan is het areaal sojabonen in de EU sinds 2013 verdubbeld. Dat komt doordat een aantal lidstaten subsidie (gekoppelde steun) geeft aan de teelt van eiwitgewassen. De helft van het EU-areaal sojabonen staat in drie lidstaten: Italië (370.000 hectare), Roemenië (155.000 hectare) en Frankrijk (150.000 hectare). Deze drie landen geven subsidie voor de teelt van eiwitgewassen, zoals sojabonen.

Productie sojabonen naar bijna 3 miljoen ton

Door de groei van het areaal verwacht Coceral dit jaar een productie van bijna 3 miljoen ton sojabonen, op basis van de gemiddelde hectareopbrengsten van de laatste vijf jaar. Als dat werkelijkheid wordt, bereikt ook de productie een record. In drie jaar is de productie dan met 50% gestegen, van 2 miljoen ton in 2015 naar 3 miljoen ton dit jaar.