Areaal bloembollen blijft groeien

De oppervlakte landbouwgrond bestemd voor de bloembollenteelt blijft stijgen.

Het areaal was vorig jaar met ruim 26.000 hectare 18% groter dan in 2000. Vooral de tulpenbollenteelt, goed voor de helft van het bollenareaal, is flink toegenomen. De groei komt voort uit de financieel-economisch gunstige situatie. Tegelijkertijd daalde het aantal bloembollentelers met zo’n 40% naar ruim 1.600. Vooral telers van irissen en krokussen namen – met 75 tot 80% – af. Dat blijkt uit de definitieve cijfers van de landbouwtelling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Lichte stijging aantal telers tulpen sinds 2015

Het oppervlak tulpen groeide tussen 2000 en 2017 met 38% naar ruim 13.000 hectare; de helft van het Nederlandse bloembollenareaal. In dezelfde periode halveerde het aantal telers van tulpenbollen, hoewel er sinds 2015 weer een lichte stijging is van het aantal tulpenbollenkwekers.

Lelie en hyacint

De arealen lelies en hyacinten groeiden met respectievelijk 27% en 26%, minder hard dan het areaal tulpen. Net als bij de tulp was bij deze bollensoorten naast de groei van de arealen een daling van het aantal telers te zien vergeleken met 2000.

Twee keer zoveel land

De groei van het areaal tulpen lijkt ten koste te gaan van de arealen van andere populaire bollensoorten, zoals de narcis en de gladiool, schetst het CBS. Het areaal gladiolen was in 2017 40% kleiner dan in 2000 en het areaal narcissen daalde in die periode met 19%. Door de daling van het aantal bollenkwekers heeft een gemiddelde bloembollenteler in 2017 bijna twee keer zo veel bollenland als in 2000.

Het areaal tulpenbollen groeit het hardst in Nederland. - Foto: Hans Prinsen

Leeuwendeel bollenteelt in Noord-Holland

De teelt van bloembollen verspreidt zich steeds verder over het land, blijkt uit de CBS-cijfers. De teelt groeide sinds 2000 flink in Drenthe tot 1.900 hectare, met de meeste bollenvelden in Midden-Drenthe. Noord-Holland nam in 2017 het leeuwendeel van de bollenteelt voor haar rekening: de helft van het bollenareaal (13.000 hectare) lag in deze provincie. De gemeente Hollands Kroon had met ruim 3.300 hectare de grootste oppervlakte bloembollenvelden, gevolgd door de gemeenten Noordoostpolder en Schagen met respectievelijk bijna 2.700 en ruim 2.600 hectare.