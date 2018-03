ABN Amro: lage suikerprijs houdt aan

Door een groot overschot aan suiker verwacht ABN Amro dat de suikerprijs voorlopig laag blijft.

De prijs van ruwe suiker staat op de termijnmarkt in New York sinds 7 maart onder de 13 dollarcent per pound (€ 286 per ton) en ligt daarmee flink onder het langetermijngemiddelde van 17 dollarcent (€ 374 per ton).

Suikerproductie stijgt 6%

De International Sugar Organization (ISO) verwacht dat de productie dit seizoen 6% stijgt, waardoor een overschot ontstaat van 5,1 miljoen ton. De suikerproductie stijgt in India, China, EU en Thailand. De grootste bijdrage in de productiestijging wordt geleverd door India, schrijft de bank in een analyse van de suikermarkt.

Goed weer zorgt voor een recordoogst. Dat baart de Indiase overheid zorgen, want de lage prijs zorgt voor onrust bij de boeren. De overheid wil daarom de exportbeperkingen op suiker opheffen. Maar ABN Amro betwijfelt of dat voldoende is om de export te laten groeien. Want op de gehele wereldmarkt is een overschot.

Steeds meer suiker omgezet in ethanol

De suikermarkt kan ontlast worden door Brazilië. Dankzij de lage prijs wordt daar steeds meer suiker omgezet in ethanol. Maar ABN Amro denkt niet dat dit voldoende is om de suikerprijs omhoog te duwen.

