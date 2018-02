Zorvec in 2018 niet in Nederland verkrijgbaar

Het nieuwe sterke phytophthorafungicide Zorvec Enicade, op basis van de nieuwe actieve stof oxathiapiprolin en mixpartner amisulbron, komt dit jaar niet in Nederland beschikbaar.

Dat heeft fabrikant DuPont bekendgemaakt. Op het evenement PotatoEurope in Emmeloord in 2017 maakte de fabrikant bekend dat begin 2018 een toelating werd verwacht en het middel in spuitseizoen 2018 al kon worden toegepast. DuPont verwachtte in Nederland een snelle toelating, omdat in een aantal andere landen de toelatingsprocedure ook vlot verliep. Omdat bij het Ctgb vertraging is opgetreden, komt de toelating te laat voor spuitseizoen 2018. Het middel moet namelijk preventief worden ingezet. Voor DuPont reden de introductie in Nederland met een jaar uit te stellen.