Weinig stikstof in de bodem door nattigheid en kou

Lage temperaturen en natte omstandigheden zorgen ervoor dat er dit voorjaar weinig stikstof voor planten beschikbaar is.

Tot begin februari heeft Eurofins Agro opvallend minder stikstof in bodems gemeten dan eerdere jaren in dezelfde periode. “Het is koud en erg nat geweest. Hierdoor mineraliseert weinig tot geen stikstof en als er al stikstof is, vervluchtigt dat bij natte omstandigheden”, aldus Arjan Reijneveld, productmanager bij Eurofins Agro.

De stikstofcijfers vallen in de eerste periode van 2018 beduidend lager uit dan andere jaren. In andere jaren werden waardes gevonden tussen de 15 en 100 kilo stikstof per hectare. In 2018 is dat tot nu toe tussen de 2 tot 45 kilo stikstof per hectare.

Rol van vanggewassen

In de laag tot 30 centimeter zit gemiddeld net iets meer dan 5 kilo. Dat is volgens Reijneveld erg weinig. Andere factoren die de hoeveelheid beschikbare stikstof verminderen spelen ook een rol. Vanggewassen consumeren stikstof en de kwaliteit van organische stof verandert als gevolg van lagere dierlijke mest giften en meer gebruik van compost, waardoor organische stof minder makkelijk mineraliseert.