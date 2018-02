Waalse bietenfabriek kost teler € 30 per ton

Het initiatief voor een nieuwe suikerfabriek in Wallonië wordt gesteund door 1.800 bietentelers. De telers betalen € 30 instapgeld per ton bieten die ze jaarlijks willen leveren.

De fabriek gaat € 300 miljoen kosten en komt op een industrieterrein in Feluy in de gemeente Seneffe in het zuiden van Wallonië, als de financiering en de vergunningen zijn afgerond.

Minimale aanvoer van 1,5 miljoen ton bieten per jaar

Er hebben tot nu toe 1.800 bietentelers een intentieverklaring getekend dat ze mee willen doen aan het initiatief van de Association des Betteraviers Wallons (ABW), de Waalse vereniging van bietentelers. Dat is ruim een derde van alle Waalse bietentelers, zegt directeur Jean-Francois Gosse, directeur van adviesbureau Innovity dat het project begeleidt. “De telers zijn goed voor een minimale aanvoer van 1,5 miljoen ton bieten per jaar. Er kunnen uiteraard ook bietentelers van buiten Wallonië meedoen. We hebben al enkele aanmeldingen uit Noord-Frankrijk.”

Gosse schat de investering op € 300 miljoen. “De telers die de intentieverklaring hebben getekend, brengen € 50 miljoen bij elkaar. We hebben een aanvraag lopen van € 30 miljoen bij de publieke investeringsmaatschappij Société Régionale d’Investissement de Wallonie (SRIW). Die buigt zich nu over het bedrijfsplan. Daarnaast voeren we gesprekken met de Europese Investeringsbank en vier grote commerciële banken in België. Dat gaat over de resterende € 220 miljoen. Ook zijn we nu bezig met de vergunningaanvragen. Dit hele proces gaat een half tot een jaar duren.”

Rentabiliteit bij lage suiker- en hoge energieprijs

Als de vergunningen en de financiering rond zijn, start de bouw in maart 2019. Gosse: “Ingenieursbureau De Smet maakt een ontwerp voor de fabriek, waarbij veel aandacht is voor energiebesparing en milieubescherming. Daardoor kunnen we straks zeer rendabel bieten verwerken tot suiker. Het bedrijfsplan is zo opgesteld dat de rentabiliteit ook verzekerd is bij een lage suikerprijs en hoge energieprijzen. De fabriek moet startklaar zijn in september 2021. Dan is het voor het eerst in 30 jaar dat er weer een nieuwe bietenfabriek is gebouwd in Europa.”