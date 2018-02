Veredeling cichorei krijgt een boost

De veredeling van cichorei krijgt een boost. Een groot aantal universiteiten, instituten en bedrijven gaat onderzoek doen hoe ze het gewas kunnen verbeteren.

Het onderzoekprogramma duurt vier jaar. Het kost € 7,3 miljoen en wordt betaald door de EU. Wageningen University & Research (WUR) leidt het project.

Volgens de projectgroep bevat cichorei waardevolle voedingsvezels en wellicht ook stoffen met een medicinale werking. Met nieuwe veredelingstechnieken wil de projectgroep kijken of het gehalte aan voedingsvezels en medische inhoudsstoffen is te verbeteren.

Stoffen die gezondheid bevorderen

Cichorei wordt tot nu toe geteeld voor inuline. Dat is een voedingsvezel en een zoetstof. Cichorei is echter lastig te veredelen via kruisen en selecteren. De projectgroep gaat met nieuwe, moleculaire veredelingstechnieken cichorei-types ontwikkelen die andere inhoudsstoffen maken die de gezondheid kunnen bevorderen. Daarbij denken ze aan voedingsvezels die het afweersysteem ondersteunen en mogelijk zelfs nieuwe medicijnen.

De Nederlandse cichoreiverwerker Sensus, dochterbedrijf van coöperatie Cosun, is een van de bedrijven die meedoet, evenals het Nederlandse biotechbedrijf KeyGene.