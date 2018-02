Uienafzet maakt inhaalslag: de helft is weg

De uienafzet heeft sinds begin december een inhaalslag gemaakt, zo wijst de tussenstand van de voorraadinventarisatie van Verenigde Telers Akkerbouw (VTA) uit.

In absolute tonnen hebben VTA-leden 12,3% meer afgeleverd dan vorig seizoen. “Heel positief”, reageert Leo de Jonge van handelscommissie uien VTA.

De afzet lag op peildatum 1 februari in lijn met vorig seizoen; de helft was verkocht. Begin december was er nog een achterstand van ruim 6%. Uit deze tweede voorraadinventarisatie blijkt dat de uienketen fors meer hebben afgeleverd dan in voorgaande jaren. Net als vorig jaar is de helft van de productie de schuren uit, zowel bij rode als gele uien.

“De kracht van dit seizoen zit in de brede afzet”, licht De Jonge toe. “De invoerregulering van Senegal heeft geleid tot meer afzet naar dit land. En hoewel de weekexport, zoals gebruikelijk, lager is dan in de eerste helft van het seizoen is de afzet nog steeds breed. Naar Oost-Europa gaan duidelijk meer uien. Brazilië en het Verre Oosten zijn ook goed aan de markt. Er moet veel weg en dat is goed mogelijk op deze manier.”

Meer voorraad dan vorig seizoen

Desalniettemin ligt er vanwege de grote productie in groeiseizoen 2017 nog 8% meer uien in voorraad dan vorig seizoen. De opslag ligt 4,4% boven het vijfjarig gemiddelde. Van de voorraad is ongeveer 25% verkocht, driekwart is dus nog vrij. Op basis van absolute tonnen ligt de vrije voorraad circa 7,2% hoger dan vorig jaar. Ten opzichte van het 5-jarig gemiddelde is dit 3,2% hoger.

Naar verhouding is de vrije voorraad rode uien iets lager dan van de gele zaaiuien. Bij de bevraagde VTA-leden met rode uien was 47% van de voorraad al verkocht, terwijl van de gele zaaiuien 21% van de voorraad is verkocht.

Goede afzet partijen met kwaliteitsproblemen

Nog een sterk punt van dit uienseizoen is de afzet van partijen met kwaliteitsproblemen. “Dat vindt zijn weg naar Polen en het prijsverschil is niet te groot, waardoor de drang ontbreekt om slechte uien voor goed te verkopen”, schetst De Jonge. “Goede kwaliteit is dus ook echt goed. Het zou mooi zijn als de uien zo een positieve bijdrage kunnen leveren aan de magere akkerbouwinkomens dit jaar.”