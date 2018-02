Teeltregistratievergoeding Avebe voortaan areaalafhankelijk

Avebe gaat telers in 2018 een variabele vergoeding betalen van € 5 per hectare bovenop de vaste vergoeding van € 150 voor het invullen van de teeltregistratie Optimeel. Dat vertelde Arjan de Rooij, directeur Agro, op de telersvergadering in Klarenbeek.

In 2017 kregen zetmeelaardappeltelers enkel een vaste vergoeding van € 150, ongeacht of ze één perceel of alle percelen hadden aangemeld. De variabele vergoeding per hectare is een stimulans voor grotere telers om een groter deel van hun areaal bij te registreren in Optimeel. Hoe groter het areaal, des te hoger de vergoeding. - Foto: Hans Prinsen Vergoeding goede stimulans Volgens De Rooij blijkt de vergoeding een goede stimulans. Het aantal Optimeel-deelnemers groeide van 200 naar 600, de helft van het aantal zetmeelaardappeltelers in Nederland. Avebe streeft naar een nog grotere participatiegraad, vandaar de variabele vergoeding bovenop de vaste vergoeding. Avebe fabriceert veel zetmeel- en eiwitproducten voor de humane voedingsmarkt. Dergelijke afnemers vragen steeds vaker borging hoe de producten zijn gefabriceerd. Suikerproducent Cosun beloonde om dezelfde reden in 2016 en 2017 zijn telers met € 250 per bedrijf als ze hun teeltregistratie volledig invulden. Vanaf 2018 stelt Cosun teeltregistratie verplicht. Vooralsnog blijft bij Avebe deelname vrijwillig.