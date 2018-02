Suikerprijs keldert onder referentieniveau

De suikerprijs is in de EU in december tot onder het referentieniveau van € 404 per ton gedaald. Dat is de laagste suikerprijs sinds Brussel in 2006 het suikerbeleid hervormde.

Volgens de Europese Commissie lag de gemiddelde prijs in de EU in december op € 400 per ton. De referentieprijs bedraagt sinds 1 oktober 2009 € 404. De Commissie publiceert nog geen gemiddelde prijzen voor januari en februari. Maar marktbureau Kingsman meldt prijzen tussen € 350 en € 360. Als de suikerprijs onder het referentieniveau zakt, kan de Commissie marktmaatregelen nemen. Maar dat is de Commissie niet van plan, zegt een woordvoerder van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). “De suikerproducenten hebben 1,4 miljoen ton suiker uit het laatste quotumjaar meegenomen naar dit seizoen. Ze hebben het bietenareaal met 20% laten groeien. En de hectareopbrengsten van oogst 2017 vielen ook nog hoog uit. Een aantal lidstaten wil dat de Commissie maatregelen neemt. Maar de Commissie vindt dat de suikerproducenten het suikeroverschot zelf hebben veroorzaakt. De suikersector zal zelf moeten reageren op de marktsituatie door minder bieten te telen.”