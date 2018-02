Suikerimport EU vrijwel tot stilstand gekomen

De suikerimport in de EU is vrijwel tot stilstand gekomen. De laatste week is slechts 238 ton suiker uit derde landen (EPA/EBA-landen) geïmporteerd.

Vorig seizoen haalde de EU wekelijks gemiddeld 26.000 ton suiker naar binnen.

Een woordvoerder van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) kan zich niet herinneren dat de wekelijkse import ooit zo laag is geweest. “Maar nog niet alle informatie vanuit de lidstaten is al in de douanesystemen van de Europese Commissie verwerkt. Dit cijfer kan nog iets oplopen.”

Lage suikerprijs EU zorgt voor minder import

De EU importeerde dit seizoen tot en met 17 februari 231.565 ton suiker uit een groep ontwikkelingslanden (EPA/EBA). Dat is 58% minder dan vorig seizoen. Dat komt vooral door de lage suikerprijs in de EU, zegt de RVO-woordvoerder. “De wereldmarktprijs voor suikerriet plus de transportkosten plus de raffinagekosten is niet aantrekkelijk om te exporteren naar de EU.”

De Commissie verwacht dat de EU dit seizoen totaal 1,3 miljoen ton suiker gaat invoeren. De RVO-woordvoerder denkt dat dit lager uitvalt. “Zelfs tegen een nulheffing wordt bijna geen suiker ingevoerd. Laat staan dat er suiker wordt geïmporteerd tegen een heffing van € 11 of € 98 per ton.”

De EU kocht tot nu toe 12.590 ton suiker uit de Balkan-landen. Dat is slechts 6% van alle Balkan-importquota (202.210 ton). De importquota voor de CXL-landen (Australië, Brazilië, India, Cuba) van 790.925 ton zijn voor 4% benut (30.351 ton).