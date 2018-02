Studenten Van Hall Larenstein installeren landbouwrobot

Studenten aan de opleiding Tuinbouw & Akkerbouw op hogeschool Van Hall Larenstein hebben een Farmbot geïnstalleerd.

Studenten aan de opleiding Tuinbouw & Akkerbouw op hogeschool Van Hall Larenstein hebben een Farmbot geïnstalleerd. Het is de eerste zelfstandige open-source (voor de gebruiker vrij door te ontwikkelen) landbouwmachine ter wereld, geeft het onderwijsinstituut aan. De machine kan onder meer zelf water geven, zaaien en onkruid wieden. Studenten hebben de Farmbot de naam Berend gegeven.

Doordat de Farmbot een open-source project is, is de gebruiker vrij te experimenteren met aanpassingen en verbeteringen. Via een online platform kunnen ideeën met andere gebruikers worden uitgewisseld. “Op deze manier bewegen we met de sector mee”, zegt Sandra van der Galiën, docent aan de opleiding. “Dit project past perfect bij de ontwikkeling van onze studenten tijdens hun studie. Momenteel zit het nog in een ontwikkelfase en valt er een hoop aan te sleutelen. Dat is een perfecte kans om te kunnen innoveren.”

Meer mogelijkheden dan 3D-printer

Wat betreft uiterlijk en technologie heeft het apparaat iets weg van een 3D-printer, maar de toepassing is heel anders; de mogelijkheden van de Farmbot zijn veel uitgebreider. “Het apparaat kan zaadjes planten, maar ook vocht meten en bewateren”, licht Van der Galiën toe.

