RTL Patat: moeizame start aardappelpool

De aardappelpool van de Belgische aardappelgroothandel RTL Patat verloopt moeizaam in het eerste jaar. De pool is gestart bij oogst 2017.

Daghandel in Bintjes is er vrijwel niet, waardoor de vrije handel heel moeizaam verloopt. “Ondanks de lagere prijzen zijn de Bintje-telers in de pool toch gelukkiger omdat de afzetstroom van de aardappel geregeld is,” zegt directeur Rik Tanghe. We merken dat partijen aardappelen van lagere kwaliteit steeds minder op de markt komen. Er komt wekelijks nog wel een mindere partij langs, maar dat drukt niet meer op de markt.

Vaste contractprijzen hard onderuit

De vaste contractprijzen in België voor oogst 2018 gaan hard onderuit. Bij de ene aardappelverwerker wordt voor af land € 20 per ton minder gecontracteerd en bij een andere liggen de af landprijzen € 10 tot € 15 per ton lager. De vaste contractprijzen van aardappelen uit de schuur zijn ook lager dan die voor oogst 2017, maar dalen minder hard dan de af landprijzen.

Pool aantrekkelijker

Hoe lager de contractprijzen, hoe eerder de telers zullen besluiten om de aardappelen via een pool af te zetten. Bovendien loopt de vrije handel niet, waardoor een contract of een pool aantrekkelijker kan zijn. Belgische telers zijn sterk gegroeid, doordat ze veel hebben geïnvesteerd in loodsen, zelfrijders en pootmachines. Een pool kan voor deze groep telers minder aantrekkelijk zijn. Tanghe: “De poolprijs kan lager uitvallen dan de contractprijs. Maar je bent wel verzekerd van afname. Dat is bij de vrije verkoop maar de vraag.”

Lichte krimp in areaal

Voor komend seizoen verwacht Tanghe een lichte krimp van een paar procent in het Belgische aardappelareaal. Tanghe verwacht wel dat iets meer telers volgend seizoen in de pool stappen. Dat wordt later in het seizoen duidelijk, want voorlopig wachten telers af wat de pool gaat uitbetalen voor oogst 2017.