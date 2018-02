Project zoekt toepassingen van veldboon

Het project ‘Veldbonen keten praktijk innovatie project’ gaat nieuwe toepassingen ontwikkelen voor veldbonen.

De toepassingen zijn bedoeld voor voedsel en veevoer. In het project werken vijf partijen samen. Het project wordt financieel gesteund door de provincie Overijssel.

Stijgende vraag naar lokaal geteeld plantaardig eiwit

Volgens de projectdeelnemers is de veldboon binnen de voedsel- en voersector een relatief nieuw plantaardig eiwit. De deelnemers willen consumenten, voedselproducenten en veehouders vertrouwd maken met de veldboon. Het gewas is net als andere eiwitgewassen sinds het Blair-House akkoord in 1992 over vermindering van de landbouwsubsidies, vrijwel verdwenen uit de Nederlandse bouwplannen. Volgens de deelnemers stijgt de vraag naar lokaal geteeld plantaardig eiwit.

Veldbonen in hamburger

Binnen het project wordt ervaring opgedaan met de teelt, verwerking en toepassing van de veldboon. Er zijn al resultaten geboekt met de verwerking van veldbonen tot een hamburger. De deelnemers zijn akkerbouw- & fruitteeltbedrijf De Kortenhof, AgruniekRijnvallei, Frank Food Products, Bobeldijk Food Group en bakkerij Fuite. Adviseur bij het project is onderzoeker Ruud Timmer van Wageningen UR.