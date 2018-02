Pootgoedexport loopt 6,6% achter

De export van Nederlandse pootaardappelen loopt 6,6% achter bij de uitvoer in dezelfde periode vorig jaar.

Eind januari was de totale export met 433.912 ton ruim 30.000 ton kleiner dan een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Aardappel organisatie (NAO) over het exportverloop tot en met 31 januari. Vorig jaar beleefde de Nederlandse pootgoedsector het beste exportseizoen ooit met een totale uitvoer van 824.109 ton.

Lage prijzen consumptieaardappelen

Door de lage consumptieaardappelprijzen hebben pootgoedverkopers te maken met een slechtere afzet naar Europese bestemmingen. Daarnaast is er ook naar afnemers in Azië minder pootgoed verkocht. De afzet naar EU-landen blijft zo’n 19.000 ton achter bij vorig jaar, terwijl Azië tot eind januari ruim 16.000 ton minder importeerde.

Goede cijfers Afrika

Afrika laat dit seizoen opnieuw goede cijfers zien. De export naar dit continent doet niet onder voor de hoeveelheid die vorig jaar naar Afrikaanse landen is verscheept. De beste klant, Algerije, koopt dit jaar zelfs iets meer pootgoed in Nederland met een totale hoeveelheid van 78.312 ton. Ook Libië, Marokko en Sudan hebben meer pootgoed gekocht. De verkoop naar Egypte valt in vergelijking met voorgaande jaren tegen. Dat land importeert dit jaar maar net iets meer dan 40.000 ton, ofwel zo’n 15.000 ton minder dan vorig seizoen. Overigens hebben de Schotten ten maken met een vergelijkbare daling in hun pootgoedexport naar Egypte.

Uiteindelijke afzet EU kleiner

In de afzet naar Azië valt op dat er meer pootgoed is gegaan naar Irak. Israël, Libanon, Saoedi-Arabië en Syrië kochten daarentegen aanzienlijk minder poters in vergelijking met vorig jaar. In de afzet naar EU-landen valt op dat alle grote afnemers tot nog toe minder pootgoed hebben gekocht. Een groot deel van de export moet echter nog plaatsvinden. Op grond van de lage consumptie-aardappelprijzen mag echter verwacht worden dat de uiteindelijke afzet binnen de EU veel kleiner blijft dan vorig jaar.