Parlementair onderzoek naar toelating glyfosaat

Het Europees Parlement gaat onderzoek doen naar het proces dat geleid heeft tot de toelating van onkruidbestrijder glyfosaat. Er komt op voorstel van de fractievoorzitters in het Europees Parlement een speciale commissie die moet nagaan of is gepoogd het toelatingsproces te beïnvloeden.

De speciale commissie heeft als eerste doel het toelatingsproces onder de loep te nemen, waarbij gekeken wordt naar methodologie, wetenschappelijke kwaliteit, onafhankelijkheid van de industrie, transparantie en de getrokken conclusies. Daarbij wordt ook gekeken of de betrokken agentschappen (Europese Voedselveiligheidsagentschap Efsa en het agentschap voor chemicaliën Echa) voldoende kennis en mankracht hadden om het werk uit te voeren. De commissie kan een jaar de tijd nemen voor het onderzoek. Nederland is voor toelating van glyfosaat De Europese Unie besloot eind vorig jaar onkruidbestrijder glyfosaat voor een periode van vijf jaar toe te laten. Het besluit werd genomen door een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten. Doorslaggevend was de stem van Duitsland, die voor toelating stemde. Nederland stemde ook voor toelating. Voor Bas Eickhout (GroenLinks) is één van de onderzoeksvragen voor de commissie welke rol de Glyphosate Task Force heeft gespeeld om Duitsland de leiding te geven bij de toelating. De Task Force, bestaande uit 23 bedrijven die glyfosaat verkopen, zou daarvoor hebben gelobbyd, zegt Eickhout. Foto: Mark Pasveer Toelatingsproces van glyfosaat Kathleen van Brempt (Belgisch sociaaldemocrate) zegt dat ze grote zorgen heeft over de potentieel schadelijke effecten van glyfosaat voor de volksgezondheid. “We willen weten wat er achter de verlenging van de toelating zat.” Zij zegt dat er onvolkomenheden zitten in het toelatingsproces, die moeten worden hersteld, zodat gezondheid altijd boven economische belangen van grote bedrijven gaat. CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik acht de instelling van een onderzoekcommissie “totaal onnodig en overbodig, een verspilling van belastinggeld”. Zij vindt dat politici geen oordeel moeten vellen over objectief wetenschappelijk onderzoek en concrete deskundige beoordelingen door onafhankelijke EU-agentschappen. Zij heeft de vrees dat ‘de werking van deze parlementscommissie zal worden gedomineerd door angst, emoties en verdraaiingen’.