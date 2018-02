Ook Betaseed ontwikkelt ALS-resistente suikerbiet

Suikerbietenveredelaar Betaseed neemt het teeltsysteem Conviso Smart, ontworpen door Bayer en KWS Saat, in gebruik. Hiermee kunnen herbicideresisente rassen worden ontwikkeld en in de markt gezet.

KWS staat aan de wieg van de technologie en zal derhalve als eerste rassen beschikbaar hebben voor Nederlandse telers. Naar verwachting is dat 2019 of 2020, dan kunnen deze rassen in financiële opbrengst meekomen. SESVanderhave heeft ook toegang tot Conviso Smart, waarmee met klassieke teelttechnieken rassen kunnen worden ontwikkeld die resistent zijn tegen ALS-onkruidbestrijdingsmiddelen.

Minder bespuitingen, hoger opbrengstpotentieel

Het voordeel van herbicideresistentie is dat de bietenteler met één of twee bespuitingen toe kan in plaats van de gebruikelijke vier tot zes. Aangezien elke herbicidebespuiting het gewas terug zet in ontwikkeling, levert de resistentie een doorgroei en dus hoger opbrengstpotentieel op. Daarbij is het uiteraard ook makkelijker om minder vaak te hoeven spuiten en scheelt het milieubelasting.

Betaseed geeft aan komend jaar Conviso Smart-rassen aan te melden voor de teelt in Zwitserland, Duitsland, Italië, en Polen. Die zullen rond 2020 beschikbaar zijn voor telers. Nederland volgt later. “De combinatie van onkruidbestrijdingstechnologie en genetica verruimt de keuzemogelijkheden van de teler en helpt de productiviteit van de suikerbietenteelt te verhogen”, zegt Tobias Huth, directeur van Betaseed.

Concurreren met andere zoetstoffen

“Dit besluit van Betaseed onderstreept de waarde van Conviso Smart in het aanbieden van een nieuwe mogelijkheid voor onkruidbestrijding en het voordeel voor de suikerbietentelers”, reageert KWS-directielid Peter Hofmann. “We willen de concurrentiepositie van de suikerbiet ten opzichte van alle andere zoetstoffen op het hoogste niveau houden.”