Nu al bruine roest in wintertarwe

Op een perceel wintertarwe in West-Brabant is bruine roest gevonden, vertelt Harm Groeneweg, graanspecialist bij Bayer CropScience.

Dat is bijzonder, want deze ziekte komt meestal pas in warme omstandigheden en dus later in het seizoen tot ontwikkeling. “In Duitsland kent men niet voor niets het spreekwoord ‘Mit Frost, kein (Braun)rost’”, zegt Groeneweg. “Kennelijk waren de omstandigheden deze winter zo mild dat zelfs bruine roest zich kon vestigen”.

Foto: Bayer CropScience

Warm weer

Het gewas regelmatig controleren en ziektes tijdig bestrijden, is de remedie. Naast bruine roest wordt septoria veel gezien en profiteren ook sneeuwschimmel en gele roest van de weersomstandigheden in dit seizoen. De tarwe heeft het moeilijk met de nattigheid.