Nieuwe kansen voor aardappelsector in Japan

Japan gaat de importheffingen op aardappelproducten uit de EU afbouwen. Dat betekent nieuwe exportkansen voor de Europese aardappelverwerkers. Fritesbakkers in de Verenigde Staten houden hun hart vast, meldt de Amerikaanse landbouwraad in Tokio.

Japan importeerde in 2017 voor $ 608 miljoen (€ 494 miljoen) aan aardappelen en aardappelproducten, schrijft de landbouwraad in een rapport. Bijna de helft (47%) van de Japanse import bestaat uit diepvriesfrites. Hiervan komt 75% uit de VS en bijna 18% uit de EU, met name uit Nederland en België. De landbouwraad vreest dat de Amerikaanse fritesindustrie marktaandeel in Japan gaat verliezen aan de EU.

Handelsakkoord Japan en EU

De Amerikaanse president Trump trok begin vorig jaar de VS terug uit het handelsakkoord TPP met landen rond de Stille Oceaan. Japan zocht nieuwe leveranciers voor de omvangrijke voedselimport. Op 8 december 2017 sloten Japan en de EU een handelsakkoord. Dat akkoord leidt ertoe dat Japan de importheffingen op aardappelproducten uit de EU in vier jaar afbouwt naar 0%, te beginnen in 2019. De heffing bedraagt nu 8% tot 20% van de importwaarde, afhankelijk van het soort aardappelproduct, meldt de landbouwraad.

Secretaris Romain Cools van de Belgische brancheorganisatie Belgapom stelt dat dit kansen biedt voor de Europese aardappelsector. “Het aandeel van de EU op de Japanse markt stijgt al jaren. Het toont aan dat de aardappelsector daar competitief kan opereren. Het afbouwen van de importheffing helpt mee, maar er zijn ook andere factoren die een rol spelen. De EU heeft baat bij de huidige lage transportkosten. De stijgende eurokoers ten opzichte van de dollar is weer nadelig voor de export vanuit de EU.”

Cools zegt dat het afbouwen van de importheffingen helpt om het marktaandeel te vergroten op de Japanse afzetmarkt. Maar gemakkelijk is dat niet. “Japan is een lastige markt die veel eisen stelt aan importproducten op het gebied van hygiëne en gewasbescherming. Bovendien zijn de Japanners gewend aan de Amerikaanse aardappelproducten.”