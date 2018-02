Nederlandse frites slaat aan in Zuid-Korea

Zuid-Korea importeert steeds meer frites uit Nederland. Het aandeel van Nederlandse frites op de Zuid-Koreaanse markt was 0,8% in 2012.

Dat steeg naar 2,6% in 2017. Dat is een groei van 325%, meldt Ton Snellen, de Nederlandse landbouwraad in Zuid-Korea.

Koreaanse aardappelen te duur

Volgens Snellen is frites een van de snelst groeiende voedselproducten in Zuid-Korea. De import is bijna driemaal zo groot geworden in de laatste tien jaar, schrijft Snellen in Agroberichten Buitenland. “De import steeg tot € 116 miljoen in 2017. Frites wordt geïmporteerd omdat Koreaanse aardappelen te duur zijn en niet geschikt om frites van te bakken.”

Amerikaanse frites bekendst in Zuid-Korea

Volgens Snellen is de VS de grootste exporteur van frites naar Zuid-Korea, met een aandeel van 78% in 2017. “Daarna volgen Canada, België, Nederland en China. Vóór 2012 had de VS een marktaandeel van 90%, maar sindsdien komen de Europese en Canadese bedrijven steeds meer in beeld. Amerikaanse bedrijven zijn al heel lang actief in Zuid-Korea en hebben daardoor een grotere naamsbekendheid bij de consument. Daarnaast gebruiken de grote fastfoodketens, zoals Lotteria en McDonalds, alleen maar Amerikaanse frites.”

Kwaliteit en prijs Nederlandse frites

Het is moeilijk voor Nederlandse merken om de Koreaanse markt te veroveren, stelt Snellen. “Maar het is een potentieel grote markt. Voorwaarde is dat de Koreaanse consumenten beter bekend raken met Hollandse frites. Kwaliteit en prijs van de Nederlandse frites zijn zeer competitief met de frites uit andere landen. De Nederlandse producten zijn vrij van genetische modificaties (GMO). Dat is een sterk marketingpunt voor Koreaanse consumenten die erg gevoelig zijn voor voedselveiligheid.”