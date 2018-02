Nachtvorst aan einde bietencampagne

De bietencampagne lijkt een koud staartje te krijgen, meldt Suiker Unie.

Vanaf zondag wordt voor enkele dagen nachtvorst voorspeld van min 5 tot min 7 graden. De bodemtemperatuur zal dan nog lager zijn. Dat betekent dat bietenhopen vorstvrij moeten worden gehouden; bieten met vorstaantasting worden immers niet geladen.

Ook de oogst krijgt een koud staartje. Woensdagavond 31 januari stond de teller op nog 60 hectare (0,07%) te rooien suikerbieten, hoofdzakelijk natte hoeken van percelen. Naar verwachting worden die niet meer allemaal geleverd aan de fabriek.

Verspreiding vergelingsziekte tegengaan

In het Noordoosten liggen een aantal bietenhopen met vorstschade, geeft bieteninstituut IRS aan. Om de verspreiding van vergelingsziekte tegen te gaan, moeten na 1 april bieten met bladvorming worden vernietigd in een aantal gebieden in Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en na 15 april in Groningen en Friesland. Welke gebieden dat precies zijn, is te vinden op de website van de NVWA. Tips voor het vernietigen staan op de website van het IRS.

Verwachte eindcijfers bietencampagne

Afgelopen week bleef de bietenkwaliteit gelijk aan de week daarvoor met 16,2% suiker bij 13,9% tarra en 90,6 punten winbaarheid. De verwachte eindcijfers van de bietenkwaliteit zijn 16,65% suiker en 12,5% tarra. De winbaarheid koerst richting 90,8 punten. De agrarische dienst van Suiker Unie voorziet een gemiddelde wortelopbrengst van 93 ton per hectare en een suikeropbrengst van 15,5 ton per hectare.