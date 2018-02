Minder aardappelen verwerkt in januari

De aardappelverwerking komt in januari op 339.100 ton aardappelen uit.

Volgens de laatste verwerkingscijfers van de Brancheorganisatie Akkerbouw komt de verwerking van aardappelen daarmee 3% lager uit vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder.

Meer verwerkt dan in feestmaand

Vergeleken met de voorgaande maand zijn in januari ruim 8% meer aardappelen verwerkt. De fabrieken hebben in december niet op volle kracht doorgedraaid in verband met de feestdagen.

De totale verwerking ligt dit seizoen op een vergelijkbaar niveau met vorig seizoen. In totaal zijn 2,2 miljoen ton aardappelen verwerkt.

Het aanbod aardappelen is groot, ook zijn er veel partijen van slechte kwaliteit. Waardoor niet alle partijen geschikt zijn voor de verwerking van frites.

60% van Nederlandse telers

Van de totale verwerkte aardappelen in seizoen 2017-‘18 komt 60% van Nederlandse telers. Hoewel in totaal minder importaardappelen zijn verwerkt, ligt de hoeveelheid importaardappelen in januari hoger dan vorig jaar in januari. Er zijn in januari bijna 110.000 ton aardappelen ingevoerd voor de verwerking in Nederland. Die hoeveelheid lag in januari vorig seizoen op 106.200 ton.