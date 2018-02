Met variabel poten meer aardappelen in verkoopbare maat

Variabel poten, gerelateerd aan de zwaarte van de grond, levert een groter aandeel tafelaardappelen op in de verkoopmaat 40-65 millimeter.

Dat blijkt uit een langjarige proef door de Duitse Fachhochschule in Kiel, uitgevoerd op een aardappelbedrijf in Uelzen. Professor Yves Reckleben, verbonden aan de leerstoel Fachgebiet Landtechniek van de Fachhochschule, presenteerde de resultaten op het symposium ‘Technik für den Hackfruchtanbau, Landtechnik für Profis’. Het symposium is georganiseerd door de DLG en vond op 27 en 28 februari plaats bij de rooierfabrikant Grimme in Damme.

Aardappelafnemers betalen steeds vaker een hogere prijs voor de maat 40-65 millimeter in plaats van de maat 35-65 mm. Bedrijfsleider Kaj Jenckel van akkerbouwbedrijf Tatendorf liet daarom door de Fachhochschule uitzoeken of middels variabel poten het aandeel aardappelen in de maat 40-65 mm vergroot kon worden.

Gronden gescand en ingedeeld in 3 klassen

De gronden op het bedrijf zijn gescand met een EM38-scanner en opgedeeld in de klasses licht, gemiddeld en zwaar. Van 2013 tot en met 2017 zijn elk jaar op de 3 bodemklasses aardappelen gepoot met verschillende pootafstanden variërend van 19,5 centimeter tot 36,6 centimeter met pootgoed in de maat 35-50 mm en pootgoed in de maat 50-60 mm. De standaard pootafstand bedroeg voorheen 28 centimeter.

Na 5 jaar variabele poten blijkt dat op lichte grond met 35-50 mm pootgoed een pootafstand van 26 centimeter de meeste aardappelen in de maat 40-65 mm oplevert, op gemiddeld zware grond een pootafstand van 32 centimeter en pop zware grond een pootafstand van wederom 26 centimeter.

Variabel poten maakt meeropbrengst mogelijk van € 153 per hectare

Met variabel poten is een meeropbrengst van € 153 per hectare te realiseren. Nadeel ten opzichte van een vaste pootafstand is op het bedrijf in Uelzen dat met variabel poten per hectare meer pootgoed nodig is dan met een vaste gemiddelde pootafstand van 28 centimeter. Reckleben waarschuwt ook dat de behaalde resultaten niet altijd opgaan voor vergelijkbare bedrijven in andere regio’s. “De gevonden algoritmes geven meeropbrengst op de gronden rondom Uelzen, maar dat betekent niet automatisch dat dezelfde algoritmes ook werken op andere gronden.”