McCain: meer Innovators uit schuur op contract

McCain heeft de basisprijs van vaste contracten voor oogst 2018 verlaagd met € 3,30 naar € 133,20 per ton voor Innovator in leveringsweek 13.

Voor Fontane is in dezelfde week de basisprijs € 7 verlaagd naar € 122,85 per ton. De prijsstaffel van Fontane daalt gelijkmatig met € 7 per ton voor alle leveringsweken, inclusief de af-landperiode. Daarmee komt de af-landprijs voor Fontane uit op € 95 per ton. Voor Innovator zakt de basisprijs in de af land-periode sterker met € 7,50 naar € 100 per ton.

Verlaging geldt voor alle rassen

“We hebben ervoor gekozen om de af-landprijzen wat harder terug te zetten dan de prijzen uit de bewaring. De verlaging geldt voor alle rassen, omdat we in de af-landperiode voldoende aanbod krijgen,” zegt Mark Zuidhof, potatomanager Holland van McCain. “Innovator willen we wel meer uit de schuur contracteren.”

Innovator gaat uit de schuur-prijs over de hele linie met € 3,30 naar beneden. Ook voor andere rassen met lengte is de daling beperkt gebleven.

Geen grote wijzigingen

McCain betaalt telers met een vasteprijscontract van minimaal 40 ton per hectare een premie van € 5 bovenop de basisprijs. Voor uit de schuur ontvangen telers bij 30 ton en hoger een premie van € 5. Dit geld voor alle rassen die door McCain gecontracteerd worden.

McCain voert geen grote wijzigingen door. Wel is de prijsstaffel van de tarrabijdrage vanaf 4% naar boven bijgesteld. Zuidhof: “We proberen telers te stimuleren minder grond te leveren, omdat het sorteren en afvoeren van deze grond hoge kosten met zicht meebrengt. Dat minimaliseren we liever.”