Lamb Weston/Meijer geeft plus op meerjarencontract

Aardappelverwerker Lamb Weston/Meijer geeft een bonus op meerjarencontracten.

“De vraag naar frites in de wereld blijft toenemen op langere termijn, mede daardoor willen wij onze aardappelaanvoer voor een deel van te voren vastleggen”, zegt Pieter Jan Georgius, aardappelinkoper bij Lamb Weston/Meijer. “Stabiliteit in tonnen en kwaliteit, en telers die daarop kunnen aansluiten willen we contracteren.”

Een teler krijgt voor oogst 2018 bij een 2-jarig contract zowel voor Innovator als Fontane € 5 per ton extra op de basisprijs. Bij een 3-jarig contract is de bonus € 7,50 per ton.

Vasteprijscontracten verlaagd

De vasteprijscontracten voor oogst 2018 verlaagt de aardappelverwerker. Af land is de prijs € 10 per ton lager voor Innovators (€ 95) en Fontanes (€ 82) dan vorig jaar. Voor Fontane zakt de basisprijs voor aardappelen uit de schuur tot week 17 met € 9 per ton. Daarmee komt de prijs in leveringsweek 13 uit op € 115 per ton. Na week 17 daalt de basisprijs met € 8 per ton. Voor Innovator gaat de basisprijs in het vasteprijscontract € 11 per ton omlaag naar € 128 per ton in week 13. Na week 17 komt de prijs voor Innovator € 10 per ton lager uit.

Georgius: “Het pootgoed is gemiddeld gezien stabiel gebleven qua prijs, een aantal rassen zijn iets goedkoper dan wel iets duurder geworden.”