Indonesië verdringt Egypte als grootimporteur van tarwe

Washington – Indonesië wordt dit seizoen de grootste importeur van tarwe in de wereld. Dat was decennia lang Egypte. Het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) schat dat Indonesië dit seizoen 12,5 miljoen ton tarwe koopt op de wereldmarkt. Egypte volgt met 12 miljoen ton.

Groeiende welvaart in Indonesië

Volgens het USDA heeft Indonesië steeds meer tarwe nodig voor de snelgroeiende bevolking. Daarnaast groeit de welvaart, waardoor de bevolking steeds meer een Westers eetpatroon overneemt, zoals pasta en vlees. Daardoor is meer voedsel en meer voergrondstof nodig. In drie jaar is de tarwe-import met 67% toegenomen. Bovendien is Indonesië een overwegend islamitisch land. De importeurs willen liever geen genetisch gemodificeerde grondstoffen gebruiken, waardoor tarwe de meest voor de hand liggende grondstof is. Er wordt nog geen GMO-tarwe op commerciële schaal geteeld in de wereld, in tegenstelling tot mais en soja.

Indonesië koopt de meeste tarwe in achtereenvolgens Australië, Canada, Oekraïne en de Verenigde Staten. De helft komt meestal uit Australië, maar dit seizoen koopt Indonesië de meeste tarwe in Oekraïne, omdat de tarwe daar goedkoper wordt aangeboden. Ook Rusland verscheept veel tarwe naar Indonesië.