Hogere opbrengst pootgoed met kruislings planten

Kruislings planten van pootaardappelen ofwel Quad-planten in ruggen van 75 centimeter levert een 4% tot 5% hogere pootaardappelopbrengst.

Dat is een van de resultaten uit demoproeven uitgevoerd door de Pootaardappelacademie Flevoland. Projectbegeleider Paul Hooijman van Delphy presenteerde deze resultaten tijdens de landelijke pootaardappeldag.

In de drie jaar dat het project loopt, varieerden de resultaten van een 2% lagere opbrengst tot een 20% hogere opbrengst. In de vergelijkingen zijn tot nu toe dezelfde hoeveelheden pootgoed gebruikt. Het idee was dat wellicht meer pootgoed gebruikt kan worden zonder dat de planten elkaar beconcurreren.

Brede ligging knollen geeft geen problemen bij frezen

De grote vraag was of de brede ligging van de knollen geen problemen zou geven bij het frezen en of de knollen niet uit de rug zouden groeien. In de proefjaren zijn volgens Hooijman geen verschillen gevonden met het traditionele systeem. Ook bleek de selectie van het gewas niet lastiger.

Een beperking is dat het poten in kruisverband alleen nog mogelijk is met bekerpootmachines. Voor snarenbedpootsystemen moet nog een oplossing gezocht worden. In het vervolgonderzoek wordt gekeken naar een verfijning van de resultaten per ras en per grondsoort.