Het is kort dag voor teler richting Milieukeur

Groente- en fruittelers zullen in korte tijd de overstap naar Milieukeur moeten maken. Er lijkt behoefte aan een vangnet voor telers die de stap niet in één keer halen.

Dat bleek op de hoorzitting voor het nieuwe teeltschema Open Teelten van Stichting Milieukeur (straks On the Way to PlanetProof). Veel vragen van telers hadden betrekking op het gebruik van ontheffingen voor geselecteerde chemische middelen. Zij moeten dit jaar al gaan werken volgens de nieuwe teeltvoorschriften, maar het is voor veel teelten nog een zoektocht. Met veel plagen is alleen biologische bestrijding niet voldoende vrezen zij.

Voorzitter Kees Oomen (links) leidde de hoorzitting van Stichting Milieukeur. Zo'n 140 partijen bezochten de bijeenkomst. - Foto: Stichting Milieukeur

Die zorg herkent Stefanie de Kool, projectleider plantaardig bij Stichting Milieukeur (SMK). Ze signaleert dat veel druk ligt op het teeltschema, maar misschien moeten supermarkten nadenken over wat ze met telers doen die de stap net niet kunnen zetten. “Telers bekijken de mogelijkheden van vrijstellingen voor middelen via de calamiteitenregeling. Er komt daardoor veel druk op het systeem, omdat supermarkten begin januari een omschakeling verwachten. Eigenlijk zou daar de vraag neergelegd moeten worden.”

Teeltschema had er al moeten liggen

Voorzitter van de College van Deskundigen van Milieukeur Kees Oomen heeft begrip voor telers die zich onder tijdsdruk gesteld voelen. “We willen het niet wegmoffelen dat het teeltschema vertraagd is. Het had er al op 1 januari moeten liggen.” SMK laat weten 2018 als een overgangsjaar te zien voor het teeltschema dat dit najaar alweer wordt herzien voor 2019. Daarbij wil SMK overleg houden met de marktketenpartijen.

De supermarkten hadden op de hoorzitting geen actieve rol. Bij de hoorzitting zaten 140 betrokkenen uit de teelt, adviesbedrijven en middelenleveranciers. Dat is een veelvoud van een normale herzieningsbijeenkomst, laat SMK weten. De toon van de vragen was positief donderdagochtend. Veel vragen zijn schriftelijk binnen gekomen. De woordvoerder kon niet zeggen of de toon van die vragen anders was.