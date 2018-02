Elf EU-lidstaten blijven achter in suikerproductie

Elf lidstaten zitten onder de gemiddelde suikeropbrengst per hectare in de EU.

Zeven lidstaten van de EU zitten boven het gemiddelde, blijkt uit een overzicht van de Europese Commissie. De Commissie heeft de suikeropbrengst per hectare op een rij gezet van alle negentien lidstaten waar bieten worden geteeld.

De gemiddelde suikeropbrengst in de EU is 12,25 ton per hectare. Spanje haalt de hoogste opbrengst per hectare met 15,4 ton. Nederland staat tweede met bijna 15 ton. Suiker Unie verwacht een gemiddelde opbrengst van 15,5 ton. Dan is de Nederlandse bietenteler koploper in de EU. Hekkensluiter is Roemenië met 4,71 ton suiker per hectare.

Hectareopbrengsten kelderen na afschaffen quotering

Opvallend is dat een aantal lidstaten zijn gekelderd in hectareopbrengst sinds de EU eind september 2017 de suikerquotering afschafte. Griekenland daalt van maar liefst 38,08 naar 7,02 ton. Kroatië gaat van 17,26 ton in het laatste quotumjaar naar 9,25 dit seizoen. Finland zakt van 11,89 naar 5,97 ton.

Met de quotering zijn ook de loonwerkovereenkomsten afgeschaft. Als een lidstaat zijn quotum niet volmaakte, kon een andere lidstaat die suiker produceren. Zo werd in het laatste quotumjaar 1,2 miljoen ton suiker verschoven van de ene naar de andere lidstaat, op een totaal EU-quotum van 13,5 miljoen ton. Vooral suikerproducenten in Frankrijk en Duitsland maakten hier gebruik van. Onrendabele suikerfabrieken lieten zich daar flink voor betalen.

Onrendabele suikerfabrieken zullen sluiten

Vooral in Griekenland, Kroatië en Finland werd deze constructie toegepast. Zo ‘produceerde’ Griekenland 201.844 ton suiker in het laatste quotumseizoen 2016/2017. Daarvan kwam 190.000 ton tot stand door een loonwerkovereenkomst.

Nu de loonwerkovereenkomsten niet meer bestaan, verwachten analisten dat veel onrendabele suikerfabrieken gaan sluiten.