Duitse politica wil pesticiden toestaan in bio-landbouw

De Duitse CDU-politica Julia Klöckner is in opspraak gekomen, omdat ze gangbare gewasbescherming wil toestaan in de biologische landbouw.

Haar motivatie: biologische telers helpen in moeilijke jaren. Maar de bio-sector zit er niet op te wachten.

Klöckner is CDU-voorzitter in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts en plaatsvervangend CDU-bondsvoorzitter. Bovendien is ze beoogd landbouwminister.

Gangbaar en bio niet tegen elkaar uitspelen

“We spelen de gangbare en biologische sectoren niet tegen elkaar uit, beide hebben bestaansrecht”, zei Klöckner in de Leipziger Volkszeitung. “Maar de biologische landbouw heeft in bijvoorbeeld natte jaren een groot probleem. Veel biologische telers willen selectief gebruik maken van conventionele gewasbeschermingsmiddelen om hun oogst veilig te stellen, maar dat kunnen ze niet. We moeten het toestaan, maar dat vraagt nog om verder onderzoek.”

Bioland verbluft

Bioland, de grootste teeltvereniging voor bio, is verbluft door de uitspraak, registreert de nieuwsrubriek BR24. “Dat zou niet werken”, zegt een woordvoerder. “Het afstand doen van pesticiden is een basisprincipe van biologische landbouw. Daar mag niet van worden afgeweken. Bovendien kan geen enkel land dit alleen doen. In heel Europa is de biologische verordening van de EU van toepassing.”

Onderzoeksgeld voor gewasbescherming

Wel juicht Bioland het beschikbaar stellen van onderzoeksgeld voor gewasbescherming in de biologische landbouw toe. Volgens Bioland wordt 8% van de Duitse landbouwgrond biologisch bestiert, maar is slechts 1,6% van de onderzoeksfondsen in de landbouw beschikbaar voor dit segment.