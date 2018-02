‘Druk op suikerprijzen blijft voorlopig’

Het suikeroverschot in de wereld groeit verder, ook volgend seizoen. Dat blijft de suikerprijs drukken, en dus ook de bietenprijs.

Het Australische marktbureau Green Pool verwacht dat de wereldvoorraad verder toeneemt naar 94,5 miljoen ton suiker aan het eind van seizoen 2018-‘19. Dat is voldoende om 51% van het jaarverbruik te dekken. Dat is de hoogste verhouding tussen voorraad en verbruik in tientallen jaren.

Enorme suikervoorraad

De enorme suikervoorraad blijft op de prijs drukken, verwachten de Australische analisten. De grote voorraden vangen tegenvallers in de oogst op, waardoor het aanbod op peil kan blijven. De suikerprijs op de termijnmarkt in Londen ligt dan ook 34% lager dan vorig jaar om deze tijd.

De wereld produceerde twee seizoenen achter elkaar te weinig suiker om aan de vraag te kunnen voldoen. Dit seizoen, 2017-‘18, vliegt de productie omhoog. Green Pool verwacht een record suikerproductie van ruim 194 miljoen ton. Ook volgend seizoen 2018-‘19 wordt een topjaar met 192 miljoen ton.

De laatste jaren was suiker duurder, waardoor veel suikerrietplantages zijn aangelegd. Die blijven maximaal zeven jaar in productie, waardoor de wereld ook volgend seizoen en wellicht ook nog in 2019-‘20 een overvloed aan suiker heeft. Voor 2017-‘18 verwacht Green Pool een suikeroverschot in de wereld van 11,5 miljoen ton. Volgend seizoen 2018-‘19 ligt de productie 5,4 miljoen ton hoger dan het verbruik. De analisten zien dat het suikerverbruik niet meer zo hard groeit in de wereld. In Afrika en het Midden-Oosten neemt het verbruik jaarlijks met 2% toe. In West-Europa wordt minder suiker geconsumeerd, vanwege gezondheidsoverwegingen of vanwege de belasting die in een aantal landen geldt op suikerhoudende producten.