Cosun boekt meer winst

Cosun verdiende in 2017 meer geld dan in 2016. De omzet steeg 6% naar € 2,1 miljard. Het bedrijfsresultaat groeide met 40% naar € 108 miljoen.

Onder de streep hield de bietentelerscoöperatie een nettoresultaat over van € 75 miljoen. Dat is 34% meer dan in 2016. Cosun had vorig jaar incidentele baten en lasten. Dat heeft het nettoresultaat met € 12 miljoen verhoogd, zei directievoorzitter Albert Markusse in Breda tijdens een toelichting op de jaarcijfers. “We hebben bedrijfsterreinen verkocht die we niet meer nodig hebben.”

Suiker in goede tijd verkocht

Volgens Markusse heeft met name dochterbedrijf Suiker Unie sterk bijgedragen aan de stijging van de financiële resultaten van Cosun. “Suiker Unie heeft de suiker van bietenoogst 2016 vooral verkocht in het laatste kwartaal van 2016 en de eerste helft van 2017. Het bedrijf heeft daardoor kunnen profiteren van de toen nog goede suikerprijzen. De suikerprijzen zijn sindsdien fors gedaald. Dat gaat het resultaat van Suiker Unie in 2018 drukken, maar de suikeractiviteiten blijven ook dan winstgevend.”

Ook Aviko heeft een best jaar achter de rug, zegt Markusse. “De aardappelverwerker heeft een sterke positie in de afzet naar de foodservice. Nu de economie aantrekt, stijgt die afzet mee. Ook in China groeit Aviko hard. Aviko gaat de productie daar dit jaar uitbreiden. De capaciteit van de fritesfabriek zat eerder vol dan we hadden gedacht.”

Resultaat Duynie steeg flink

Door de hogere inkomsten in de veehouderij in 2017 heeft ook Duynie vorig jaar een flink hoger resultaat geboekt dan in 2016. Markusse: “Ook de verkoop van petfood loopt uitstekend. Duynie gaat de productie van grondstoffen voor huisdierenvoer verhogen.”

De dochterbedrijven Sensus (inulineproducent) en SVZ (groente- en fruitingrediënten) hebben in 2017 een lager resultaat behaald dan in 2016. Markusse : “Sensus had last van de gedaalde dollarkoers en de afzet in de Verenigde Staten kromp. De afzet van inuline in de EU steeg. Dochterbedrijf SVZ verkocht meer producten, maar moest genoegen nemen met lagere verkoopprijzen.”