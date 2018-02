CLM: tot 30% meer opbrengst met vaste rijpaden

Een systeem met vaste rijpaden levert een tot 30% hogere opbrengst, meldt onderzoeks- en adviesbureau CLM op basis van een literatuurstudie.

Andere voordelen die CLM noemt zijn lossere grond, minder slemp, minder erosie, meer werkbare dagen, goede mechanische onkruidbesheersing en 15% tot 50% minder energiegebruik voor de grondbewerking.

Bodemverdichting en structuurbederf tegengaan

CLM brengt vaste rijpaden onder de aandacht, omdat bodemverdichting en structuurbederf actuele thema’s zijn. “Ploegen herstelt de bodemstructuur, maar het gebruik van zware machines onder natte omstandigheden doet dit weer teniet”, stellen de onderzoekers. Ook brede lagedrukbanden verdichten alsnog de ondergrond, blijkt uit de studie.

Drie innovaties kunnen de belasting van de ondergrond verlagen:

bovenover ploegen in plaats van door de voor toepassen van een sleepslang bij het gebruik van drijfmest het gebruik van rubber rupsen in plaats van banden onder oogstmachines

Een andere insteek om bodemverdichting te voorkomen is het gebruik van vaste rijpaden, zodat het oppervlak van het tractorspoor zoveel mogelijk beperkt wordt en het teeltbed gevrijwaard blijft van structuurbederf.

Biologische telers maken al veel gebruik van vaste rijpaden. “Recent Belgisch onderzoek bevestigt de vele voordelen: men kon in het natte voorjaar van 2016 eerder het land op om mechanisch onkruid te bestrijden en de afschrijfwaarde van de extra investering werd in dat jaar ruim terugverdiend.”

Minpunten vaste rijpaden

Minpunten worden ook genoemd, zoals de grote breedte van de machines op de weg. Ook is er geen standaarduitrusting en zijn er geen aangepaste oogstmachines. Bovendien is een gps-systeem noodzakelijk en is voor de efficiëntie rupsbanden aan te bevelen. “De praktijk bewijst dat de voordelen ruim opwegen tegen eventuele nadelen en dat rijpaden goed bruikbaar zijn op het boerenbedrijf”, aldus CLM.

Akkerbouwer Lennert den Boer van maatschap den Boer uit Kerkwerve won met het systeem de tweede prijs in de Schoon Water Zeeland Innovatiewedstrijd. De grond is minder verdicht, waardoor het regenwater beter infiltreert, en er minder afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen is, zo ontdekte hij. De akkerbouwer ziet ook een betere plantgezondheid.