CBS verlaagt definitieve uien- en aardappeloogst

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft het definitieve uienareaal met 500 hectare verlaagd naar 26.123 hectare voor 2017.

De gemiddelde hectareopbrengst is vergeleken met de voorlopige cijfers met 1 ton gedaald naar 55,7 ton per hectare. Eerder werd uitgegaan van een landelijke bruto-uienproductie in 2017 van ruim 1,5 miljoen ton. Maar de definitieve cijfers komen lager uit in 2017 op ruim 1,4 miljoen ton. Dat is nog steeds 14% meer dan vorig seizoen (oogst 2016) werd geproduceerd.

Minder aardappelen

De bruto-opbrengst van consumptieaardappelen komt ook een stuk lager uit dan waar eerder van werd uitgegaan. Het CBS stelt de totale bruto-opbrengst op 3,9 miljoen ton consumptieaardappelen in Nederland. Dat is 61.847 ton minder dan eerder werd gedacht. Nog steeds stijgt de bruto-productie in 2017 met 25% ten opzichte van de oogst in 2016. De oogst in 2016 viel relatief laag uit, deels omdat meerdere hittegolven aardappelen aantastten.