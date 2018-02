Burgers (DCA): aardappelteler kan afzet beter sturen

Aardappeltelers kunnen veel meer zelf aan het stuur van de afzet zitten door gebruik te maken van de middelen die er zijn en zo kansen pakken.

Dat drukt Edwin Burgers, directeur van de DCA Groep, zijn toehoorders op het hart op de Themadag Aardappelen van de landbouwbeurs LNCN 14 februari in Dronten.

Groeiseizoen in grootste aardappellanden

De dynamiek in de aardappelmarkt is in de loop der jaren sterk veranderd, maar volgens Burgers nog steeds aanwezig. De aardappelprijs zat de laatste acht jaar vaker boven dan onder de € 10 per 100 kilo, laat hij met grafieken zien. Uit zijn analyse blijkt dat de prijsvorming hoofdzakelijk wordt bepaald door het groeiseizoen in de vijf grootste Europese aardappellanden – opbrengst dus – en dan vooral in de zomer.

Onzekere weersomstandigheden

Het areaal groeit, maar de fritesindustrie ook. “Toch is het lastig om daar een balans te vinden, zoals dat in de Verenigde Staten met jaarlijks een stabiele 18 miljoen ton aardappelen zo goed lukt”, legt Burgers uit. “Dat komt door de onzekere factor productie in Noordwest-Europa, veroorzaakt door de onzekere weersomstandigheden.”

‘De risico’s van de agrarisch ondernemer zijn groter, wat betekent dat hij aan risicomanagement moet doen’

Aandeel fritesindustrie gegroeid

Het aandeel van de fritesindustrie in de handel is de laatse jaren enorm gegroeid, blijkt uit de presentatie van Burgers. Het aantal partijen is flink geslonken, hoewel ze individueel zijn gegroeid. “Kijk naar deze zaal, die was vijftien jaar geleden goed gevuld geweest”, schetst hij. “De risico’s van de agrarisch ondernemer zijn groter, wat betekent dat hij aan risicomanagement moet doen. Ga mee met de veranderende dynamiek. Zorg dat je een deel van de afzet in eigen beheer houdt.”

Als voorbeeld noemt Burgers de klikcontracten. Afgelopen seizoen was het op die manier mogelijk om aardappelen op een hoog prijsniveau vast te zetten. Maar veel aardappeltelers hebben vaste afnemers en vaste afzetmethodes.

Tips voor telers

“Telers zijn geen goede verkopers”, merkt hij. Daarom geeft Burgers graag wat tips; “Als de prijs in een dalende markt onder € 10 zakt, is € 6 snel in zicht. Dat is veel geld op 1.000 ton aardappelen, dus dan moet je snel zaken doen. Zit de prijs in een ‘duur’ jaar rond € 15, dan is er een goede kans op een tussentijdse € 20. Dan moet je die kans wel pakken, en niet de boot missen door te hopen op € 21, want de opleving kan tijdelijk zijn.”