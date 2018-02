‘Brazilië oogst record aan sojabonen’

Brazilië gaat een record aan sojabonen oogsten van 116 miljoen ton. Dat verwacht marktbureau AG Rural.

De prognose is hoger dan die van het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA), dat uitgaat van een oogst van 110 miljoen ton sojabonen. Vorig seizoen was ook al een record van 114 miljoen ton van het land gehaald. De oogst van soja is vorige maand begonnen in Brazilië.

Meer sojabonen

Brazilië produceert steeds meer sojabonen. De vraag in de wereld groeit voortdurend. De akkerbouwers in Brazilië springen daarop in door hun areaal steeds uit te breiden. Er staat nu 34,7 miljoen hectare soja in Brazilië, de grootste oppervlakte ooit. Er was sprake van droogte na het zaaien, maar door recente regenbuien zijn de oogstverwachtingen verhoogd.