Boerderij-enquête: meerderheid telers houdt contractvolume gelijk

De meeste telers houden vast aan de hoeveelheid aardappelen die ze op vasteprijscontract telen, ondanks de lagere contractprijzen van fritesfabrieken voor teeltjaar 2018.

Dat is de conclusie van de begin februari gehouden online enquête van Boerderij. Aan de enquête namen ruim 180 telers deel.

Ruim de helft van de respondenten (52%) houdt de hoeveelheid aardappelen die ze komend seizoen op contract telen gelijk. Bijna 40% van de deelnemers geeft aan minder aardappelen op vasteprijscontract te gaan telen. De overige 8% gaat meer op contract telen.

‘Ik verwacht betere prijzen’

Vaak wordt het te lage prijsniveau aangehaald als reden om minder aardappelen op contract te telen: ”niet prijs dekkend”, “bijna onrendabel om nog voor deze prijzen te telen” en “ik verwacht betere prijzen op de vrije markt”. Een veel voorkomende reden om minder aardappelen op contract te telen is “omdat het zo uitkomt in het bouwplan”. Dezelfde reden wordt overigens ook genoemd onder minderheid van de telers die meer aardappelen op contract gaan telen. De voornaamste reden om meer aardappelen op contract te telen is “zekerheid”.

Op de vraag of telers van plan zijn een meerjarencontract af te sluiten geeft 14% aan een meerjarencontract af te gaan sluiten. Een ruime meerderheid gaat dat niet doen.

Naar aanleiding van de lage marktprijzen van dit seizoen geeft ruim 15% van de respondenten aan om komend seizoen meer aardappelen te willen telen. Ongeveer een derde denkt minder aardappelen te gaan telen. Ruim de helft houdt het aardappelareaal op peil.

Verkoop vrije aardappelen lastig

Het aanbod aardappelen is dit seizoen groot. Vrije aardappelen zijn lastig tot niet te verkopen. Van telers met vrije aardappelen heeft 28% alles verkocht. De helft van alle telers met vrije aardappelen heeft minder dan de helft kunnen verkopen. Meer dan de helft van de vrije aardappelen zijn door 22% van de telers verkocht.