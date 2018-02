Boer daagt Bionext voor Reclame Code Commissie

Akkerbouwer Michiel van Andel staat op 8 maart tegenover Bionext voor de Reclame Code Commissie. De biologische ketenorganisatie zou misleidend zijn over het verschil tussen bio en gangbaar.

Voor Bionext is het een nieuwe ervaring. “We hebben wel al diverse malen partijen gedaagd om ze te laten stoppen met onterecht gebruik van de term ‘biologisch’. Maar het is voor het eerst dat wij gedaagd zijn”, zegt directeur Bavo van den Idsert.

De Reclame Code Commissie buigt zich over een filmpje dat Bionext verspreidt in het kader van de EU campagne om het Europees keurmerk te promoten. In dat filmpje stelt Bionext dat biologische producten minder verborgen kosten veroorzaken aan milieu, natuur en maatschappij dan producten uit de gangbare landbouw.

Reclame op Facebook

Akkerbouwer Van Andel zag het filmpje op Facebook en vroeg zich af of dat allemaal wel hard is onderbouwd. De rapporten en berekeningsmethoden die hij boven water kreeg vond hij onvoldoende overtuigend.

Foto: Bionext

In een blog reageert Van Andel: “In deze reclameboodschap voor biologisch voedsel wordt een hele sector ‘gangbare boeren’ weggezet als de bron van al het kwaad. Vervolgens impliceert men dat als je de producten koopt van een andere sector (de biologische), dat dat de moreel superieure keus is, want deze boeren zouden produceren zonder ‘verborgen kosten’.”

In dezelfde blog roept Van Andel Bionext op om het filmpje van internet te halen en de beweringen over gangbare boeren terug te trekken. Dat is niet gebeurd, dus nu probeert de akkerbouwer uit de Noordoostpolder het via de Reclame Code Commissie.

‘Debat wordt grimmiger’

Van de Idsert: “Wij hebben het niet over individuele boeren en tuinders. We vergelijken twee landbouwsystemen. We volgen daarin het True Cost-initiatief van Eosta, dat is gebaseerd op een rekenmethode van de Wereldvoedselorganisatie FAO.”

De directeur van Bionext merkt dat er de laatste tijd meer tegendruk komt op biologisch vanuit de gangbare sector. “Het debat wordt weer wat grimmiger. Want biologisch blijft groeien – tot 2030 met 10% per jaar voorspelt ook Rabobank – en het wordt volwassen. Dat roept tegendruk op, maar dat is gezond. Dat houdt je wakker. We zien 8 maart met vertrouwen tegemoet.”