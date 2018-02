Bietentelers en suikerproducenten krijgen heffing terug

De Europese Raad is akkoord met het terugbetalen van suikerheffing aan bietentelers en suikerproducenten.

De telers en producenten betaalden in de seizoenen 1999/2000 en 2000/2001 te veel heffing aan Brussel. Het Europese Hof van Justitie oordeelde in februari 2017 dat Brussel de suikerheffing verkeerd berekende in die jaren. Te veel ontvangen heffing moet worden terug betaald. De Europese Commissie stelde daar eind vorig jaar een concept-verordening voor vast, die de Europese Raad nu heeft goedgekeurd.

Het gaat om een totaalbedrag van € 195,3 miljoen. Daarvan bestaat € 93,1 miljoen uit te veel betaalde heffing en € 102,2 miljoen uit berekende rente. De productieheffing werd berekend over de suiker die boven het quotum was geproduceerd. De EU financierde daar onder andere de suikerexport mee.

18.000 akkerbouwers krijgen geld terug

Cosun ontvangt ongeveer € 10 miljoen. Een deel daarvan gaat rechtstreeks naar de ongeveer 18.000 akkerbouwers die in die jaren bieten teelden. Het Europese Hof deed uitspraak in een zaak die was aangespannen door de Raffinerie Tirlemontoise tegen de Belgische staat. Cosun sloot zich aan bij deze zaak.