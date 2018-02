Bietenoogst 2017 brengt 21% meer op

Bietentelers ontvangen gemiddeld € 4.000 per hectare voor oogst 2017. Dat is € 700 meer (+21%) dan voor de oogst van 2016 (€ 3.317).

De stijging komt doordat de telers afgelopen najaar een record aan bieten uit de grond hebben gehaald. Daarnaast betaalt Cosun een iets hogere bietenprijs.

De bietentelerscoöperatie betaalt € 45,62 per ton bieten voor de oogst van 2017. Dat is € 1,47 meer dan voor de oogst 2016, die € 44,15 per ton quotumbieten opbracht. Oogst 2017 is het eerste jaar dat de suikermarktordening niet meer geldt in de EU. Daarom bestaan er geen quotumbieten meer. Voor oogst 2015 kregen de telers € 43,01 per ton quotumbieten. Dat was toen de laagste bietenprijs in vijf jaar.

Derde van de prijs is toeslag

De bietenprijs is opgebouwd uit een minimumprijs van € 32,50 per ton bieten. Daar komt € 14,75 bij aan ledentoeslag, zei Dirk de Lugt, voorzitter van de raad van beheer, donderdag tijdens een toelichting op de jaarcijfers. “Daarvan komt € 9,75 uit de winst van Suiker Unie en € 5 uit de niet-suiker activiteiten. De minimumprijs heeft als basis 17% suiker en een winbaarheid van 91 punten. Het gemiddelde suikergehalte van oogst 2017 is 16,6% met een winbaarheid van 90,9 punten. Dat geeft een korting van € 1,63 per ton bieten. Daar rolt een gemiddelde bietenprijs uit van € 45,62.”

Cosun kreeg afgelopen campagne 6,8 miljoen ton bieten te verwerken tegen 5 miljoen ton quotumbieten van oogst 2016. De Lugt: “Cosun betaalt dus de hogere bietenprijs over een 36% grotere hoeveelheid bieten die de telers hebben geleverd. De bietenteelt levert een mooie bijdrage aan de verdiensten op een akkerbouwbedrijf. Bieten die buiten de ledenleveringsbewijzen zijn geleverd brengen gemiddeld € 28,97 per ton op, na verrekening van suikergehalte en winbaarheid. Voor de surplusbieten van oogst 2016 betaalde Cosun € 28,62.”

‘Ook bij een prijs van € 40 levert de bietenteelt een mooi saldo op.’

De Lugt verwacht voor oogst 2018 een fors lagere bietenprijs. “Dat komt door de daling van de suikerprijs, hetgeen het resultaat van Suiker Unie fors gaat drukken. Dat betekent een lagere ledentoeslag. Ik denk dat we de € 40 niet gaan halen, maar we komen niet in de buurt van de minimumbietenprijs van € 32,50. Ook bij een prijs van € 40 levert de bietenteelt een mooi saldo op.”