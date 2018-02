Aviko verlaagt vaste prijscontract oogst 2018

Aviko Potato verlaagt het vaste prijscontract voor oogst 2018. Af land gaat de prijs harder omlaag dan voor aardappelen uit de schuur.

Voor Innovator zakt de af landprijs € 6 per ton naar € 101,50 per ton. Voor Fontane gaat de af landprijs in het vaste contract € 8,50 per ton omlaag naar € 86,50 per ton.

De basisprijs voor Innovator en Agria komt zo in leveringsweek 13 uit op € 136,90 per ton. Dat is € 3,50 lager dan de contractprijs van een jaar geleden. De prijs voor Fontane, in dezelfde leveringsweek, komt € 6 lager uit op € 121,90 per ton.

‘Kwaliteit beter belonen’

“We verlagen de contractprijzen niet zoveel. Daarnaast gaan we kwaliteit beter belonen,” zegt Dick Zelhorst, directeur van Aviko Potato. Het bonus-malus-systeem wordt voor komend seizoen 2018-2019 aangepast. Zelhorst: “Betere kwaliteit aardappelen krijgen een hogere bonus. Daarmee kunnen telers met goede aardappelen de prijsverlaging in de vaste contracten compenseren. Daar tegen over staat dat voor oogst 2018 een malus-systeem wordt ingevoerd. Op mindere partijen kunnen we kortingen geven. Met dit systeem stimuleren we telers om aan de kwaliteit te werken.”